كفر الشيخ: إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بقلين

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، مؤكدا استمرار تلك الحملات لإزالة كاف التعديات.

تمكنت حملة مجلس مدينة قلين، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وبحضور مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة قلين، ونواب رئيس المركز والمدينة، وقسم الإشغالات، بتنفيذ 14 قراراً بإجمالي مساحة 11 قيراطاً.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى مواجهة جميع مخلفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ، للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.