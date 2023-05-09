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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع 54.5 ألف شنطة على الأسر المستحقة

توزيع الشنط
توزيع الشنط

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، وصول  2000 شنطة جديدة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية التضامن على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.
 

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وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، والشيخ ماهر أبوعيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2000 شنطة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 54 ألفاً و500 شنطة على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

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