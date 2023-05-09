أنامل من ذهب.. طلاب نوعية كفر الشيخ يزينون أسوار المعهد الديني| صور

تحولت أسوار المعهد الديني بمدينة كفر الشيخ، للوحات فنية ناطقة، معبرة عن الحضارة الإسلامية، إضافة إلى التعبير عن الزخارف والنقوش والتى تعد من أهم وسائل المعرفة التي قامت الأجيال تتناقلها على مر العصور، باعتبار الزخارف مرآة كل حضارة، والوسيلة التي تعكس بها ثقافة الحضارات.

وتزينت الأسوار بأنامل طلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ما نال إعجاب المارة، وتحولت نظرة الدهشة في بداية عملهن إلى نظرات إعجاب وإشادة.

ومن جانبه، وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لكل الطلاب والطالبات المشاركين في هذا العمل تحت إشراف الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، مشيدًا بالتعاون بين المحافظة والجامعة.

كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى نتاج عمل عظيم يسجل في التاريخ ويسرد تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة، لتتحول الأسوار للوحات فنية متميزة.

قالت الدكتورة أماني شاكر، إنها تتوجه بالشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لدعمهم الكبير للطلاب والطالبات للتعبير عما تعلموه ودرسوه خلال 4 سنوات، ليكون تدريبهم العملي ميدانياً من خلال مشروعات التخرج.

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