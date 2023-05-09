عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنامل من ذهب.. طلاب نوعية كفر الشيخ يزينون أسوار المعهد الديني| صور

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

تحولت أسوار المعهد الديني بمدينة كفر الشيخ، للوحات فنية ناطقة، معبرة عن الحضارة الإسلامية، إضافة إلى التعبير عن الزخارف والنقوش والتى تعد من أهم وسائل المعرفة التي قامت الأجيال تتناقلها على مر العصور، باعتبار الزخارف مرآة كل حضارة، والوسيلة التي تعكس بها ثقافة الحضارات.

رئيس جامعة كفر الشيخ: خطة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية

بأسعار مخفضة.. مركز استدامة بكفر الشيخ يعلن بدء برامج التدريب الصيفي

وتزينت الأسوار بأنامل طلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ما نال إعجاب المارة، وتحولت نظرة الدهشة في بداية عملهن إلى نظرات إعجاب وإشادة. 

ومن جانبه، وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لكل الطلاب والطالبات المشاركين في هذا العمل تحت إشراف الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، مشيدًا بالتعاون بين المحافظة والجامعة.

كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى نتاج عمل عظيم يسجل في التاريخ ويسرد تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة، لتتحول الأسوار للوحات فنية متميزة.

قالت الدكتورة أماني شاكر، إنها تتوجه بالشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لدعمهم الكبير للطلاب والطالبات للتعبير عما تعلموه ودرسوه خلال 4 سنوات، ليكون تدريبهم العملي ميدانياً من خلال مشروعات التخرج.

IMG-20230509-WA0118
IMG-20230509-WA0118
IMG-20230509-WA0119
IMG-20230509-WA0119
IMG-20230509-WA0117
IMG-20230509-WA0117
IMG-20230509-WA0114
IMG-20230509-WA0114
IMG-20230509-WA0115
IMG-20230509-WA0115
IMG-20230509-WA0116
IMG-20230509-WA0116
IMG-20230509-WA0112
IMG-20230509-WA0112
IMG-20230509-WA0113
IMG-20230509-WA0113
IMG-20230509-WA0109
IMG-20230509-WA0109
IMG-20230509-WA0110
IMG-20230509-WA0110
IMG-20230509-WA0111
IMG-20230509-WA0111
IMG-20230509-WA0108
IMG-20230509-WA0108
IMG-20230509-WA0104
IMG-20230509-WA0104
IMG-20230509-WA0105
IMG-20230509-WA0105
IMG-20230509-WA0106
IMG-20230509-WA0106
IMG-20230509-WA0102
IMG-20230509-WA0102
IMG-20230509-WA0103
IMG-20230509-WA0103
IMG-20230509-WA0100
IMG-20230509-WA0100
التربية النوعية الدكتور محمد عبد العال الطلاب والطالبات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ عميد كلية التربية النوعية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

بأسعار مخفضة.. مركز استدامة بكفر الشيخ يعلن بدء برامج التدريب الصيفي

رئيس جامعة كفر الشيخ: خطة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان توسعة الشوارع والطرق.. صور

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال برنامج تأهيل وتدريب 1095 من المعلمين الجدد

رفع 2219 طن قمامة خلال حملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: إزالة 22 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالحامول ومطوبس

إصابة ربة منزل وطفلتيها بسبب اشتعال موقد كيروسين في كفر الشيخ

توريد 88 ألفاً و581 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

ترشيحاتنا

رانيا المشاط: الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة يتسق مع حياة كريمة

رانيا المشاط: ندشن حاليا مرحلة جديدة بين مصر والأمم المتحدة

بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

الحوار الوطني| خبير يكشف أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

إدارة بايدن فقدت خوفها.. جنرال أمريكي يطالب بتطبيع العلاقات مع روسيا

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ