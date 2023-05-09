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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: خطة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية لمبني المدرجات والاختبارات الإلكترونية مبني (أ) للوقوف على آخر المستجدات التي تمت خلال الفترة السابقة في أعمال الإنشاءات، رافقه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل ألقن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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قال رئيس الجامعة، إن مبنى المدرجات والاختبارات الإلكترونية مبني (أ) يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلاب الجامعة، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة التي تقام تمثل أهم ملامح المرحلة التنموية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية.


وأضاف أن خطة الجامعة تهدف إلى استكمال المرافق التعليمية والبحثية بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، وتطوير البحث العلمي والعلاقات الدولية لخدمة العملية التعليمية والطلاب، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول في الجامعة.


جدير بالذكر أن مبنى المدرجات والاختبارات الإلكترونية مبني (أ) يتكون من طابق أرضي و4 طوابق متكررة بمساحة 2800 متر للدور الواحد، بـ 10 مدرجات، سعة المدرج 400 طالب للمدرج الواحد، و5 مدرجات، سعة المدرج 600 طالب للمدرج الواحد، بإجمالي عدد 7000 طالب وطالبة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي العملية التعليمية المشروعات الجديدة تطوير البحث العلمي رئيس جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ محمد عبد العال محافظ كفر الشيخ

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