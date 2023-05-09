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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان توسعة الشوارع والطرق.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق والرصف بشرق مدينة كفر الشيخ، إضافة لتفقد أعمال التوسعة أمام كوبري المرور المعدني الجديد.
 

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جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعقيد أبو الفتوح ذكي، بإدارة مرور كفر الشيخ.


كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التبطين بترعة ميت يزيد، وأعمال التبطين والتغطية لترعة الشاكرية، كما تفقد الأعمال الجارية لرصف شارع عبد الهادي راضي، للقضاء على التكدس المروري من ميدان النصر حتى موقف كفر الشيخ العمومي.

 

 كما تفقد أعمال التوسعة بشارع الخليفة المأمون، إضافة لشارع صلاح سلامة بتقسيم المحافظة المجاور لشريط السكة الحديد.


وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه الأعمال الجارية من إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق ورصفها بمدينة كفر الشيخ، لتظهر مدينة كفر الشيخ عامة المحافظة في أبهى صورة وتعليق بمكانتها، بالإضافة للقضاء على التكدس المروري، والربط بين الطريق الدولي الساحلي وروافده ال3 "كفر الشيخ بلطيم وكفر الشيخ المحلة وكفر الشيخ طنطا"، إضافة لطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، وعدم السماح لسيارات النقل الدخول لوسط المدينة، ويكون اتجاهها حول المدينة من طريق كفر الشيخ دسوق لطريق صبري القاضي، لطريق سخا، للطريق الجديد من مسار العائلة المقدسة ماراً بالمجمع السكني المجاور لجامعة كفر الشيخ لرافد الطريق الدولي "كفر الشيخ طنطا"، لطريق أبو عمر الواصل لرافد الطريق الدولي "كفر الشيخ، المحلة".

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IMG-20230509-WA0056
IMG-20230509-WA0055
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السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين طريق كفر الشيخ دسوق

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