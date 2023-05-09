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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 22 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالحامول ومطوبس

إزالات
إزالات

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، مؤكداً استمرار تلك الحملات لإزالة كاف التعديات.
 

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وفي السياق ذاته، تمكنت حملة بمركز الحامول برئاسة عصام القصيف، رئيس المركز والمدينة، وبحضور اللواء علاء سليم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة الحامول، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، ونواب رئيس المركز والمدينة، وقسم الإشغالات، بتنفيذ 12 قراراً بإجمالي مساحة 1140 متراً مربعاً، عبارة عن تعدٍ علي جسر بحر تيرة يشمل «أكشاك» بالصاج تعوق تنفيذ المحاور المرورية الجديدة، وانشاء كوبري موازي لكوبري السحارة التي تم اعتمادها من محافظ كفر الشيخ ، وتعيق تطهير البوابات.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ علي مساحة 1132 متراً مربعاً في الوحدة المحلية لقرية برمبال وتمت جميع الإزلالات في المهد، بحضور سعد سالم، نائب المركز والمدينة، ومحمود فوزي جاب الله، رئيس قرية برمبال، وموظفي الوحدة، وجهات الولاية.

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