عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة وزوجها وراء العثور على جثة مطعونة ومقيدة القدمين فى كفر الشيخ

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من بعض الأهالى بالعثور على جثمان (شخص) مُقيدة القدمين بحبل وبها جرحين طعنيين بالرقبة ومُلقاة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدمم.

وبالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه ، وتبين أنه (قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز) ، وبإستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" خاصته بتاريخ 5 الجارى ولم يعد.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية" ، وأحد الأشخاص "زوجها عرفياً" - له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأضافت الأولى بسابقة تعرفها بالمجنى عليه ، وبتاريخ الواقعة إتفقت مع المتهم الثانى على إستدراج المجنى عليه لمحل العثور بمركبة "التوك توك" قيادته لسرقته، وتواصلت هاتفياً بالمجنى عليه وطلبت منه التقابل بمحل العثور ولدى حضوره إستقلت مركبة "التوك توك" برفقته وكان فـى إنتظارهما المتهم الثانى.

 وحال مرورهما قام المتهم الثانى بإستقيافه والتعدى عليه بإستخدام سكين كان بحوزته مما أودى بحياته ، وعقب ذلك قام بتقييد قدميه بحبل وإستولى على (مركبة "التوك توك" - حافظة نقوده - هاتفه المحمول) .. وأرشدا عن (مركبة "التوك التوك ومتعلقات المجنى عليه المستولى عليها).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التوك التوك العثور على جثة المجني عليه سيدة وزوجها قطاع الأمن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

ترشيحاتنا

نداء عاجل من شولتز لـ الاتحاد الأوروبي بشأن احتفالات روسيا بـ يوم النصر

إنجاز تاريخي ..مصر تحقق أول ميدالية عالمية برونزية في سباحة المياه المفتوحة

مصريون ورعايا دول أخرى.. ميناء سفاجا البحري يستقبل 466 عائدا من السودان

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

مصر لا تنسى أبناءها.. ملحمة إنسانية نفذتها الدولة لإجلاء العالقين في السودان

على طريقة عادل إمام ولبلبة.. سيدة وزوجها وراء جثة كفر الشيخ|تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

فيديو

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ