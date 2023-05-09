سيدة وزوجها وراء العثور على جثة مطعونة ومقيدة القدمين فى كفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من بعض الأهالى بالعثور على جثمان (شخص) مُقيدة القدمين بحبل وبها جرحين طعنيين بالرقبة ومُلقاة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدمم.

وبالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه ، وتبين أنه (قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز) ، وبإستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" خاصته بتاريخ 5 الجارى ولم يعد.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية" ، وأحد الأشخاص "زوجها عرفياً" - له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأضافت الأولى بسابقة تعرفها بالمجنى عليه ، وبتاريخ الواقعة إتفقت مع المتهم الثانى على إستدراج المجنى عليه لمحل العثور بمركبة "التوك توك" قيادته لسرقته، وتواصلت هاتفياً بالمجنى عليه وطلبت منه التقابل بمحل العثور ولدى حضوره إستقلت مركبة "التوك توك" برفقته وكان فـى إنتظارهما المتهم الثانى.

وحال مرورهما قام المتهم الثانى بإستقيافه والتعدى عليه بإستخدام سكين كان بحوزته مما أودى بحياته ، وعقب ذلك قام بتقييد قدميه بحبل وإستولى على (مركبة "التوك توك" - حافظة نقوده - هاتفه المحمول) .. وأرشدا عن (مركبة "التوك التوك ومتعلقات المجنى عليه المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.