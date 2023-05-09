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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال برنامج تأهيل وتدريب 1095 من المعلمين الجدد

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال استكمال البرامج التأهيلية، الذي تنفذه المديرية لتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الناجحين ممن سبق أن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتي "معلم رياض أطفال ومعلم فصل"، والتي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعددهم 1095 معلم رياض أطفال ومعلم فصل.

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وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأول، لتدريبات التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد تخصص معلم رياض أطفال "تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني- المشروعات القومية- حروب الجيل الخامس" بقاعة التدريب بمركز التطوير التكنولوجي وتحدث مع المعلمين الجدد عن المشروعات القومية والدور الذي قامت به الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى.
 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد والبالغ عددهم 1095 معلماً ومعلمة، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

 

وتابع أن البرنامج التدريبي، الذي يعقد على مدار 3 أيام، ويتضمن "اليوم الأول" موضوعات خاصة بتنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، فيما يتناول "اليوم الثاني" جوانب التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، على أن يتناول "اليوم الثالث" التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

95 من المعلمين البرنامج التدريبي الاختبارات البدنية التطوير التكنولوجي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مسابقة 30 ألف معلم مركز التطوير التكنولوجي

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