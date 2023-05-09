رفع 2219 طن قمامة خلال حملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2219 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ 14 مركزاً، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.



يأتي هذا في إطار الحملات التي شهدتها مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لرفع القمامة، اليوم الثلاثاء، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن.