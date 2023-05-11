عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2 مليون و841 جنيه في كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال وخاصة في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، وتم تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2 مليون و841 جنيه.

لضبط قمح بها.. محافظ كفر الشيخ يقرر إغلاق 4 مصانع أسبوعاً


يأتي  ذلك بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة ،والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة محولات الكهرباء محافظ كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ قطاع الكهرباء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق| فيديو

موضوعات متعلقة

لضبط قمح بها.. محافظ كفر الشيخ يقرر إغلاق 4 مصانع أسبوعاً

توريد 102 ألف و621 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

الكشف على 1364 مواطنا خلال قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل للاستماع وفحص ملفات المتعاقدين لتوفيق أوضاعهم

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنوية لكلية التربية النوعية.. صور

بينهم 5 تلاميذ.. كلب مسعور يعقر 6 أشخاص في كفر الشيخ

العثور على جثة شاب مجهول غرق في ترعة بكفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تحصد الفضية والبرونزية في المصارعة الرومانية ببطولة الشهيد الرفاعي

ترشيحاتنا

طبنجات وبنادق .. الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح بالشرقية

لو مرتبك قليل.. أحدث موبايل سامسونج بـ 3399 جنيه

ميزانية الدولة| 33% زيادة في الحماية الاجتماعية.. 358 مليار جنيه للأجور.. و96 مليارا للسلع التموينية

الاحتلال يتباهى بعدم صدور قرار إدانة من مجلس الأمن بسبب عملية غزة

قرار عاجل من إدارة صفحة الحوار الوطني على فيسبوك

تأهل نور الشربيني لنهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ