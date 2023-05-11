رفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2 مليون و841 جنيه في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال وخاصة في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، وتم تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2 مليون و841 جنيه.



يأتي ذلك بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة ،والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.