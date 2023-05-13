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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. 19 مدرسة تحصل على شهادة الاعتماد في جودة التعليم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، حصول 19 مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة إلى 50 مدرسة في وقت سابق ضمن خطة اعتماد 2021-2022 لتصبح 69 مدرسة معتمدة.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إن 69 مدرسة أخرى، تقدمت للحصول على الاعتماد خلال خطة 2022/2023، وتم زيارتها من لجان المراجعة الخارجية بالهيئة القومية، حيث ظهرت نتائج واعتماد 3 روضات وفى انتظار صدور قرارات الاعتماد لـ 66 مدرسة، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد عطية البرشومى، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجهاً الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة.

من جانبه كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، إدارة شرق كفر الشيخ 30 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 16 مدرسة، وإدارة سيدى غازى 6 مدارس، وإدارة الرياض 28 مدرسة، وإدارة قلين 42 مدرسة، وإدارة سيدى سالم 60 مدرسة، وإدارة دسوق 17 مدرسة، وإدارة فوة 10 مدارس، وإدارة مطوبس 12 مدرسة، وإدارة بيلا 24 مدرسة، وإدارة الحامول 13 مدرسة، وإدارة بلطيم 20 مدرسة، وإدارة برج البرلس 6 مدارس، إضافة إلى 66 مدرسة تم زيارتها فى العام الدراسى 2022/ 2023 وفى انتظار قرار الاعتماد.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تستهدف إرساء منظومة الجودة بجميع مدارس محافظة كفر الشيخ وفقاً للقرار الوزارى 137 لعام 2012 من خلال تكليف منسق للجودة بكل مدرسة وتدريبه من قبل إدارة قياس الجودة و تشكيل فرق للجودة بجميع المدارس تكون مهمتها التقييم المؤسسي للوقوف على نقاط القوة  لتدعيمها و نقاط الضعف لمعالجتها من خلال خطط التحسين بجميع المدارس وفقا لمعايير الاعتماد التي تطبقها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد، وصولاً لتقدم 10% من جميع المؤسسات سنوياً تطبيقا للقرار الوزاري 122 لعام 2016 و تحقيقا للخطة الاستراتيجية للتعليم ورؤية مصر 2030 في مجال جودة التعليم.

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