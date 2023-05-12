كفر الشيخ يختتم تدريباته استعداداً لـ بروكسي.. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، تدريباته الجماعية، استعداداً لمباراته المقبلة مع نظيره بروكسي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز ب.

وحرص كرم جابر، المدير الفني لفريق كفر الشيخ، على توضيح بعض النقاط الفنية والتكتيكية التي تم تنفيذها في المران، فضلاً عن خوض رباعي حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة الكابتن عاطف السعيد، مدرب حراس المرمى.

وفي سياق متصل، قرَّرت لجنة مسابقات القسم الثاني، تأجيل مباراة كفر الشيخ وبروكسي لتكون الأحد المقبل في الرابعة والنصف عصراً بدلاً من يوم السبت.

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