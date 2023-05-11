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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كفر الشيخ.. «دسوق الرسمية للغات» مكتبة نموذجية على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، موجهي وإخصائي مكتبات إدارة دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور خالد بدر الدين، موجه عام المكتبات، وذلك لحصول مكتبة المدرسة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية وحصولهم على الدرع الذهبي والميدالية الذهبية، وسلم وفد المدرسة، الدرع والميدالية المقدمان إليهم من الوزارة متمنياً لهم دوام التقدم والرقي.
 

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كما كرم مها محمد عبد الرءوف موجه أول مكتبات إدارة دسوق بمناسبة بلوغها السن، مثمناً جهودها ودورها البارز في قيادة ودعم فريق العمل وبث روح التعاون والألفة بينهم، متمنيا لها حياة سعيدة مع أسرتها الكريمة.


كما تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثالث، لتدريبات التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد تخصص رياض أطفال بعنوان "مهارات الاتصال- التواصل الفعال- تطوير الذات" بقاعة التدريب التابعة لإدارة قلين التعليمية، كما تابع لتدريبات التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد تخصص معلم فصل "التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية"، وتحدث مع المعلمات والمعلمين عن تنمية قيم الانتماء والولاء للوطن ومهارات الاتصال والتواصل الفعال وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية.

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