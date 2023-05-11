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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ: ضبط 22.5 طن دقيق ونخالة بمخزن قبل بيعها بالسوق السوداء

دقيق
دقيق

تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين كفر الشيخ، ومجلس مدينة دسوق،  بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط 22.5 طن دقيق ونخالة بمخزن بقرية جماجمون التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي بمركز دسوق، وجرى التحفظ على المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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وتبين أن الكمية المضبوطة 10 طن دقيق مدعم، و10 طن دقيق أبيض، و2 طن و500 كيلو نخالة، بمخزن يقوم بإعادة التدوير، وتعبئة شكاير الدقيق.

 

 جاء ذلك بإشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمشاركة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، رجب نايل رئيس جهاز حماية المستهلك، ووليد فلفل، نائب رئيس المدينة، ومحمد بديوي، رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي، ومحمد جابر عطيه، رئيس قسم حماية المستهلك، وسعد أبو إسماعيل، عضو جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، وأحمد فوزي سيف، عضو جهاز حماية المستهلك، ومحمود سعيد مباحث تموين دسوق، ومحمد عبد القوي مباحث تموين دسوق، وتم التحفظ ونقلهم إلى مطحن دسوق.

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