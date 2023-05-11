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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب جامعة كفر الشيخ يحصدون لقب سفراء النوايا الحسنة بقطاع الدلتا والساحل

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

شاركت جامعة كفر الشيخ في الملتقى القمي التاسع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة "طلاب مبتكرون ومخترعون" بجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأعلن رئيس جامعة كفر الشيخ،  فوز الطالب محمد رفعت عبد العال كلية الطب البيطري، والطالبة هدى عبد الرازق عبد الحميد بكلية التجارة، بلقب سفراء النوايا الحسنة عن قطاع "الدلتا والساحل" دعماً لطاقات ذوي الهمم من الشباب في الملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة "طلاب مبتكرون ومخترعون"، وذلك بعد إعلان نتيجة لجنة تحكيم الملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة.

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، التهنئة للطلاب الذين شاركوا في الملتقى وحصولهم على لقب سفراء النوايا الحسنة عن قطاع الدلتا والساحل.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من عقد الملتقيات العمل على تحقيق التواصل والتلاحم والتنافس بين الطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والثقافات، وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تساهم في إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي وتحمل الضغوط وتنظيم الوقت.

من جانبه، هنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، الطلاب الفائزين، وأكد أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة هناء بدير طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي ومشرف الوفد، والدكتور أحمد قايد مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

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