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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فاعليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بمشاركة جميع الأعمار الجمعة من كل أسبوع وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في حي من الأحياء السكنية بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة من خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات اليوم كانت بشارع "دوران النسر" وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي وجري وإيروبكس " مشيرا إلى نجاح المشروع في نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة" وجذب جميع المراحل العمرية، مؤكدا أن البرنامج لاقى نجاح كبير الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.
 

يقدم برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وتم اختيار المدربين "محمود سلطح، بهاء فكري،محمد خالد، محمود فتح الله" لتدريب المشاركين بالفعاليات.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين لدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مديرية الشباب وكيل وزارة الشباب

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