اختتام فعاليات الدورة التدريبية على أعمال إدارة المتوطنة بكفر الشيخ.. صور

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية على أعمال إدارة المتوطنة بكفر الشيخ، والتي استهدفت شرح استراتيجية الوزارة للقضاء على البلهارسيا وكيفية التعامل مع حالات الليشمانيا والفلاريا وشرح كيفية التعامل الأمثل مع حالات الليشمانيا وحالات الملاريا تمهيداً لإعلان مصر خالية من الملاريا، وكيفية التعامل مع ناقلات الأمراض من بعوض وذباب للقضاء عليها.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة أماني القرش، مدير عام المتوطنة بالمديرية.



حاضر خلال هذه الفعاليات كل من: الدكتور أحمد البري، بالإدارة العامة للملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، والدكتور سامح مرحومي، بالإدارة العامة للبلهارسيا والقواقع بالوزارة، الدكتور إسلام محمد، بالإدارة العامة للملاريا والفلاريا والليشمانيا بالوزارة، والمهندس محمد عبد الجليل بالإدارة العامة لناقلات الأمراض بالوزارة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير إدارة الملاريا بالمديرية، الدكتورة مرام غلاب مسئول الصيدلة بإدارة البلهارسيا، والمهندسة نجوى عبد المنعم مدير إدارة ناقلات الأمراض بالمديرية والدكتورة داليا الدكروري من إدارة الملاريا بالمديرية، الكيميائي عصام أصلان، مدير مكافحة الملاريا بالمديرية، ومصطفى العتر مدير مركز التدريب بالمديرية، وخالد جاد، مراجع أول معامل المديرية، وأحمد الفرت مراجع معامل الملاريا.

جدير بالذكر أن عدد المتدربين وصل إلى 30 متدرباً من مسئولي المتوطنة في الإدارات الصحية، ومسئولي الملاريا وأطباء مستشفى الجلدية.

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