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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصنيف فيلم كليوباترا بـ أسوأ تقييم على نتفليكس

فيلم الملكة كليوباترا
فيلم الملكة كليوباترا

تم تصنيف فيلم “الملكة كليوباترا” بـ أسوأ تقييم من قبل المشاهدين بعد عرضه على منصة “نتفليكس”.

أكد زاهي حواس، وزير الآثار السابق، أن المحاضرات التي شارك بها في لوس انجلوس والدفاع عن الملكة كليوباترا للعمل بمبدأ أن يرد من المكان الذي خرج منه الهجوم والأكاذيب، مشيراً إلى أن الرد على الهجوم إذا حدث في أي مكان محلي لن يسمعه أحد من الخارج.

وتابع زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه توجه للرد على الأكاذيب بخصوص أصل الملكة كليوباترا سوداء من خلال المقالات باللغة الإنجليزية في عدد من الصحف الأمريكية، منوهاً بأن صناع فيلم كليوباترا نتفليكس سجلوا مع خبراء آثار عالميين، لكن واحد منهم أكد على أنهم "غشاشين"، موضحاً أن بعضهم أكد أن هذا الفيلم يزيف التاريخ.

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وأضاف زاهي حواس: "إن مصر أصبح بها وعي من قبل المواطنين بالحضارة الفرعونية وتاريخها"، متمنياً أن يكون دعم ذلك بالتعليم والثقافة، مشدداً على أن الشيء المحزن أنه ليس هناك برامج محلية تختص بالحضارة المصرية".
 أعلنت قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة، نيتها إنتاج فيلم عن الملكة كليوباترا بعد أن أثار فيلم كليوباترا والتي تنوي منصة نيتفليكس عرضه خلال الأيام المقبلة، حيث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المنصة ودوافعها، كما أطلقت وزارة الآثار بيانًا بشأن تلك القضية.

الملكة كليوباترا نيتفليكس زاهي حواس لوس أنجلوس القناة الوثائقية

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