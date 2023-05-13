اتفاق بين وزارة النقل وشركات ومصانع العاشر من رمضان .. ما هو؟

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن محطة الثقافة والفنون تعتبر المحطة التبادلية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويطلق عليها محطة العاصمة.

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اتفاق مع الشركات العاملة في العاشر من رمضان وتم التنسيق مع معظم المصانع في العاشر من رمضان لنقل العمال والموظفين في المصانع باشتراك ".

وأضاف كامل الوزير :" سنقوم بنقل العمال وموظفي شركات ومصانع العاشر من رمضان من منازلهم للمصانع بثلاثة وسائل مواصلات بدلا من أتوبيسات الشركات ".

وتابع كامل الوزير :" لدينا 3 نماذج لمحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف ".

واستمع الإعلامي أحمد موسى إلى شرح تفصيلي من الفريق كامل الوزير أهمية محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة .