مشروعات تنموية.. وزير النقل: لو جبت أكل قطط وكلاب بقرض "احجر عليا"

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع يخدم حركة السياحة في مصر بشكل كبير، والقطار الكهربائي السريع يساهم في توفير الوقت وتعظيم نقل البضائع .

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لما اخد قرض أجيب بيه أكل قطط وكلاب “احجر عليا”، لكننا نحصل على قرص ميسر وهو قرض حكومي وبه 10 سنوات فترة سماح و40 سنة فترة سداد القرض، ويتم استخدام هذه القروض في تنفيذ مشروعات تنموية إنتاجية ".

وأضاف كامل الوزير: "القروض الحكومية أو القروض من الحكومات الدولية تكون خدمة الدين بها تكاد تكون معدومة".

وتابع كامل الوزير: "لما تحصل على قرض ونضعه في مشروع إنتاجي تنموي هيجيبلي فلوس بعد تشغيل المشروع".

مشروعات تنموية

وأكمل كامل الوزير: "القروض التي نحصل عليها نستخدمها في مشروعات تنموية تحقق أرباح مستقبلا"، مضيفا: "من يسدد خدمة القروض عوائد تشغيل وسائل النقل الجماعي ".