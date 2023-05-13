وزير النقل: مهام صعبة ينفذها الجيش في المشروعات التنموية

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القوات المسلحة لها دور مهم في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى .

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "القوات المسلحة لم تطلب النزول للعمل في مشاريع".

وأضاف كامل الوزير: "تم تكليف القوات المسلحة بالمشاركة في المشروعات التنموية وإسناد مهام صعبة لها ".

وتابع كامل الوزير:" جميع الشركات العاملة في المشروعات القومية شركات مدنية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة".

وأكمل كامل الوزير: "القوات المسلحة المصرية تمتلك أدوات وأساليب النجاح لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالتعاون مع الشركات المدنية المصرية ".