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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2000 جنيه لكل موظف بدل انتقال للعاصمة الإدارية شهريا.. تفاصيل

أحمد موسى ووزير النقل
أحمد موسى ووزير النقل

اصطحب الفريق كامل الوزير وزير النقل، الإعلامي أحمد موسى في رحلة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة باستخدام القطار الكهربائي الخفيف.

 

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وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه هناك العديد من وسائل المواصلات الحديثة التي تتجه للعاصمة الإدارية الجديدة .

 

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الدولة تعطي لكل موظف 2000 جنيه شهريا كبدل انتقال العاصمة الإدارية ".

 

وأجرى الإعلامي أحمد موسى حوارا مفتوحا مع مجموعة من المواطنين المتواجدين داخل القطار الكهربائي الخفيف .

 

وأشاد المواطنين بجودة القطار الكهربائي الخفيف، وإسهامه في اختصار الوقت والمال.

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