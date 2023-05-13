مفيش حاجة ببلاش.. وزير النقل ينفي ركوب رجال الجيش والشرطة القطارات بالمجان

رد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على تساؤل :" هل رجال وضباط الجيش والقوات المسلحة والشرطة والقضاء يركبون المترو والقطارات بالمجان؟".

قال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"مفيش حاجة في مصر ببلاش".

وأضاف كامل الوزير :" رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة يدفعون نصف تذكرة تكريما لهم ولمجهوداتهم ".



وتابع كامل الوزير :" يارب أقدر أحقق وعدي للمصريين وهو جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات وذلك من خلال منظومة نقل حديثة متكاملة مع خلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج الزراعي والصناعي والموانيء ".



وأضاف كامل الوزير :" لابد من تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية كثيرة في الصحراء وهذا الامر يحتاج إلى وسائل نقل متميزة".