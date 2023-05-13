عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش حاجة ببلاش.. وزير النقل ينفي ركوب رجال الجيش والشرطة القطارات بالمجان

أحمد موسى وكامل الوزير
أحمد موسى وكامل الوزير

رد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على تساؤل :" هل رجال وضباط الجيش والقوات المسلحة والشرطة والقضاء يركبون المترو والقطارات بالمجان؟".

 

مشروعات تنموية.. وزير النقل: لو جبت أكل قطط وكلاب بقرض "احجر عليا"

مزعلتش من نقد النواب .. كامل الوزير : مشروعات النقل زي الأكل والشرب

قال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"مفيش حاجة في مصر ببلاش".

وأضاف كامل الوزير :" رجال القوات المسلحة  والشرطة والقضاة يدفعون نصف تذكرة تكريما لهم ولمجهوداتهم ".
 

وتابع كامل الوزير :"  يارب أقدر أحقق وعدي للمصريين وهو جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات وذلك من خلال منظومة نقل حديثة متكاملة مع خلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج الزراعي والصناعي والموانيء ".


وأضاف كامل الوزير :" لابد من تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية كثيرة في الصحراء وهذا الامر يحتاج إلى وسائل نقل متميزة".

النقل وزير النقل كامل الوزير القطارات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

ملفوف في بطانية.. العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية| صور

ناصر كنعاني الأبرز.. من سيكون سفير إيران بالسعودية؟

غاز مجاني وزيادة رواتب.. هل تزيد وعود أردوغان من تفوقه في انتخابات الغد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ