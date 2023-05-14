عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لرفع مستوى دخل الأسرة والتأهيل الحرفي للسيدات بسيناء

انتاج وحدات من الخوص
انتاج وحدات من الخوص وجريد النخيل

تحرص مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء،  على الأهتمام بالمرأة، وذلك بتنفيذ برنامج تدريبي لرفع مستوى دخل الاسرة والتأهيل الحرفى للسيدات  ، فى إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م.، والتعليم المستمر .

 

الخوص والجريد:

 

وفي هذا الصدد.. تم افتتاح البرنامج  التدريبي الأولى بجمعية الحورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد  ،   لتمكين المرأة ورفع مستوى دخل الاسرة والتدريب الحرفى للسيدات ،في مجال الخوص والجريد وصناعة السلال والقبعات والمفارش بلمسات تراثية سيناوية .

وقد أشرفت على  التدريب  المدربة عائشة عبدالله موسى من مدينة النوبة محافظة أسوان ، وهى من المدربات  المتميزات في مجال الخوص والسلال  وسبق لها التدريب فى العديد من الجهات  والجمعيات.

حضر البرنامج  20سيدة وفتاة من مدينة بئر العبد   ويستمر التدريب لمدة 5ايام  .

وقالت المتدربة حنان راشد ، أن هذا التدريب المتميز ينظم  لأول مرة في سيناء، وذلك باستخدام  خامات من البيئة المحيطة من خوص النخل والعرجون ،  وكيفية تشكيلة لانتاج مفردات  عالية الجودة .

وأضافت أنها من اليوم الأول للتدريب استطاعت وبمساعدة المدربة أن تستوعب التدريب ، وتبدا مباشرة فى إنتاج الشنطة من الخوص.

 وفى الايام القادمة سوف تضيف عليها لمسات وخامات تطريز لتصبح من صميم مفردات التراث السيناوية.

 وذكرت المتدربة  ام خالد وهى من النازحين من قرية الظهير،  أن التدريب يضيف لها خبرة وحرفة جديدة تمكنها من إنتاج وحدات جديدة  تستطيع بيعها بمساعدة جمعية الجورة لتدر عليها دخلا  يرفع مستوى دخل الاسرة.
 

txt

شمال سيناء .. غرق طالب أثناء نزوله للاستحمام في البحر بالعريش

IMG-20230513-WA0045
IMG-20230513-WA0045
IMG-20230513-WA0042
IMG-20230513-WA0042
IMG-20230513-WA0049
IMG-20230513-WA0049
سيناء السيدات برنامج تدريبي الحرفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

ترشيحاتنا

بعد الإفراج عنه.. عمران خان يدعو لتظاهرات جديدة في باكستان

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

ماذا يقال للحاج عند سفره؟ عبارات توديع ضيوف الرحمن

الرئيس الأوكراني يعلن وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين

رئيس لجنة العفو الأسبق: يجب انتهاء الحوار الوطني قبل 2024

حل سياسي وعودة آمنة.. الخارجية السعودية تستعرض مع المبعوث الأممي الملف السوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بسعر خيالي في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ