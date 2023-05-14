برنامج تدريبي لرفع مستوى دخل الأسرة والتأهيل الحرفي للسيدات بسيناء

تحرص مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء، على الأهتمام بالمرأة، وذلك بتنفيذ برنامج تدريبي لرفع مستوى دخل الاسرة والتأهيل الحرفى للسيدات ، فى إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م.، والتعليم المستمر .

الخوص والجريد:

وفي هذا الصدد.. تم افتتاح البرنامج التدريبي الأولى بجمعية الحورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد ، لتمكين المرأة ورفع مستوى دخل الاسرة والتدريب الحرفى للسيدات ،في مجال الخوص والجريد وصناعة السلال والقبعات والمفارش بلمسات تراثية سيناوية .

وقد أشرفت على التدريب المدربة عائشة عبدالله موسى من مدينة النوبة محافظة أسوان ، وهى من المدربات المتميزات في مجال الخوص والسلال وسبق لها التدريب فى العديد من الجهات والجمعيات.

حضر البرنامج 20سيدة وفتاة من مدينة بئر العبد ويستمر التدريب لمدة 5ايام .

وقالت المتدربة حنان راشد ، أن هذا التدريب المتميز ينظم لأول مرة في سيناء، وذلك باستخدام خامات من البيئة المحيطة من خوص النخل والعرجون ، وكيفية تشكيلة لانتاج مفردات عالية الجودة .

وأضافت أنها من اليوم الأول للتدريب استطاعت وبمساعدة المدربة أن تستوعب التدريب ، وتبدا مباشرة فى إنتاج الشنطة من الخوص.

وفى الايام القادمة سوف تضيف عليها لمسات وخامات تطريز لتصبح من صميم مفردات التراث السيناوية.

وذكرت المتدربة ام خالد وهى من النازحين من قرية الظهير، أن التدريب يضيف لها خبرة وحرفة جديدة تمكنها من إنتاج وحدات جديدة تستطيع بيعها بمساعدة جمعية الجورة لتدر عليها دخلا يرفع مستوى دخل الاسرة.



IMG-20230513-WA0045

IMG-20230513-WA0042