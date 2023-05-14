البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

بدأ موسم البامية فى الأسواق ويقبل على شرائها وتناولها الكثير، لأنها محببة ومفضلة لدى البعض ولكن ليس الجميع يعرف القيمة الغذائية وفوائد البامية.

البامية خضار لذيذ مليء بالخصائص الطبية يمكن علاج العديد من الأمراض والوقاية منها وفقا لما نشره موقع هيلثي .

تعطي البامية الكثير من التغذية

يتمتع Bhindi بالعديد من الخصائص الغذائية. تصف الدراسة التي أجريت على NCBI، أنه يوفر البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، بصرف النظر عن هذا ، يتوفر أيضًا الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم والمنغنيز والزنك والصوديوم والحديد.

البامية تهزم السرطان

يحتوي Bhindi على بروتين خاص يسمى ليكتين. مما يساعد في علاج السرطان. تشير الأبحاث إلى أن هذا العنصر يمنع الخلايا السرطانية أو الأورام من النمو. تناوله مفيد في علاج سرطان الرئة وسرطان البنكرياس وسرطان الثدي وسرطان الدم وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستاتا وسرطان الكلى وسرطان المثانة وسرطان الرأس والعنق وسرطان الغدة الدرقية وأورام المخ وسرطان الرحم والعديد من أنواع السرطان. يمكن أن تثار.

السكر في الدم لن يخرج عن السيطرة

هناك خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 (ليدي فنجر للسكري) بسبب زيادة نسبة السكر في الدم، لكن لا يوجد فرق كبير بعد تناول البيندي. بسبب ذلك يمكن الحفاظ على نسبة السكر في الدم طبيعية عن طريق تناولها حتى في مرض السكري.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن تجنب أمراض القلب عن طريق تناول البامية. لأنه يحتوي على خصائص خفض الدهون، يمكن للمرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول (غذاء لتقليل الكوليسترول السيئ) وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية أن يقللوا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وفشل القلب ، والذبحة الصدرية ، وأمراض الصمام عن طريق تناوله.

سوف تحصل على الكثير من فيتامين ب 9

يجب على المرأة الحامل تناول البامية، حيث تحتوي على فيتامين ب 9. من خلال الحصول عليه، يمكنك التخلص من فقر الدم، ومشاكل النمو، والاعتلال العصبي المحيطي ، وضيق التنفس، والتهيج، وما إلى ذلك.