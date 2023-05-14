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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسبوسة بالزبادي بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل بسبوسة
طريقة عمل بسبوسة سهلة بالزبادي

طريقة عمل بسبوسة بالزبادي بمذاق لا يقاوم وشهي ولذيذ ومغذي، لعشاق البسبوسة على طريقة الشيف حميدة عثمان.. إليكم التفاصيل .
 

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المكوّنات لعمل البسبوسة 

سميد - كوبان
سكر - كوب
حليب بودرة - كوب
زيت نباتي - ثلثا كوب
لبن زبادي - كوب
ماء - ربع كوب
بايكنغ باودر - ملعقة كبيرة
فانيليا - ملعقة صغيرة
مقادير تحضير القطر:
سكر - كوبان
ماء - كوب
عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة

طريقة عمل بسبوسة بالزبادي بمذاق لا يقاوم

1- في وعاء، ضعي السميد، الحليب، السكر، البايكنغ باودر والفانيليا واخلطيهم.
2- ضعي الماء واللبن الزبادي وامزجي المكونات حتى تتخلصي من التكتلات.
3- اسكبي خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج البسبوسة.
4- لتحضير القطر: في هذه الأثناء، في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.
5- عند غليان الخليط، خففي النار واتركي الخليط يغلي لحوالى 10 دقائق ثم زيدي عصير الليمون الحامض وقلبي.
6- اتركي الخليط يغلي لحوالى 3 دقائق إضافية ثم ارفعيه عن النار.
7- أخرجي البسبوسة من الفرن ووزعي على وجهها القطر.

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