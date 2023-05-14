طريقة عمل بسبوسة بالزبادي بمذاق لا يقاوم وشهي ولذيذ ومغذي، لعشاق البسبوسة على طريقة الشيف حميدة عثمان.. إليكم التفاصيل .
المكوّنات لعمل البسبوسة
سميد - كوبان
سكر - كوب
حليب بودرة - كوب
زيت نباتي - ثلثا كوب
لبن زبادي - كوب
ماء - ربع كوب
بايكنغ باودر - ملعقة كبيرة
فانيليا - ملعقة صغيرة
مقادير تحضير القطر:
سكر - كوبان
ماء - كوب
عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة
طريقة عمل بسبوسة بالزبادي بمذاق لا يقاوم
1- في وعاء، ضعي السميد، الحليب، السكر، البايكنغ باودر والفانيليا واخلطيهم.
2- ضعي الماء واللبن الزبادي وامزجي المكونات حتى تتخلصي من التكتلات.
3- اسكبي خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج البسبوسة.
4- لتحضير القطر: في هذه الأثناء، في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.
5- عند غليان الخليط، خففي النار واتركي الخليط يغلي لحوالى 10 دقائق ثم زيدي عصير الليمون الحامض وقلبي.
6- اتركي الخليط يغلي لحوالى 3 دقائق إضافية ثم ارفعيه عن النار.
7- أخرجي البسبوسة من الفرن ووزعي على وجهها القطر.