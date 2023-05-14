طريقة عمل بسبوسة بالزبادي بمذاق لا يقاوم وشهي ولذيذ ومغذي، لعشاق البسبوسة على طريقة الشيف حميدة عثمان.. إليكم التفاصيل .





المكوّنات لعمل البسبوسة

سميد - كوبان

سكر - كوب

حليب بودرة - كوب

زيت نباتي - ثلثا كوب

لبن زبادي - كوب

ماء - ربع كوب

بايكنغ باودر - ملعقة كبيرة

فانيليا - ملعقة صغيرة

مقادير تحضير القطر:

سكر - كوبان

ماء - كوب

عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة

طريقة عمل بسبوسة بالزبادي بمذاق لا يقاوم

1- في وعاء، ضعي السميد، الحليب، السكر، البايكنغ باودر والفانيليا واخلطيهم.

2- ضعي الماء واللبن الزبادي وامزجي المكونات حتى تتخلصي من التكتلات.

3- اسكبي خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج البسبوسة.

4- لتحضير القطر: في هذه الأثناء، في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

5- عند غليان الخليط، خففي النار واتركي الخليط يغلي لحوالى 10 دقائق ثم زيدي عصير الليمون الحامض وقلبي.

6- اتركي الخليط يغلي لحوالى 3 دقائق إضافية ثم ارفعيه عن النار.

7- أخرجي البسبوسة من الفرن ووزعي على وجهها القطر.