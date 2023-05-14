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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اكتشاف بروتين في الخفافيش لمحاربة الشيخوخة وعلاج أمراض القلب.. تفاصيل

الخفافيش
الخفافيش

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق؛ إن العلماء اكتشفوا بروتينا في الخفافيش يمكنه إبطاء الشيخوخة وحتى محاربة كورونا، وأمراض القلب والتهاب المفاصل، موضحا أن هذا الاكتشاف ما زال قيد البحث، بالإضافة إلى أنه تم العثور على البروتين ASC2 لوقف الاستجابة الالتهابية في الخفافيش، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأضاف الدكتور عبد اللطيف المر، خلال مداخلة هاتفية على قناة “تن” الفضائبة في برنامج “صباح الورد”، أن الأدوية البشرية يمكن صنعها لتقليد بروتين ASC2 الموجود في الخفافيش، لأن الدراسة توصلت إلى أن هذا البروتين يمكن أن يحتوي على مفتاح إبطاء شيخوخة الإنسان ومحاربة حالات مثل كورونا وأمراض  القلب والتهاب المفاصل.

وأوضح أن الخفافيش تعيش حوالي 20 عامًا في المتوسط​​، ولا تتضرر من مسببات الأمراض المميتة للإنسان مثل الإيبولا وكورونا. 

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى قيام العلماء بالتحقيق في الحيوانات لمعرفة ما إذا كانت قدرتها على التكيف مع المرض يمكن أن تعمل مع البشر أيضًا.

ونوه أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إلى أن منظمة الصحة العالمية قل اهتمامها بفيروس كورونا لكنه لا يزال موجودا في العالم وأصيب به أكثر من 2 مليون شخص حول العالم خلال الاسبوعين الماضيين.

وذكر أن من أهم سبل الوقاية من الإصابة بالفيروس هي تفعيل الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة وارتداء الكمامات وغسل الأيدي حتى نقلل نسب التعرض والإصابة به.

ارتداء الكمامات إبطاء الشيخوخة أستاذ الصحة العامة الاجراءات الوقائية الأدوية البشرية

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