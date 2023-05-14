امتحان الجبر والحاسب الآلي بمدارس سيناء بلا شكوى

أجمع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء ، بأن امتحانات اليوم الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي نهاية العام الدراسي، جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن الطالب الذي ذاكر المنهج تمكن من حل أسئلة الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء والحاسب الآلي.

المنهج الدراسي

أكدت الطالبة أسماء محمد على أن أسئلة الامتحانات في مادة الجبر جاءت سهلة، حيث تمكنت من حل أسئلة الامتحان.

بينما أكد الطالب يوسف محمود بأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط..حيث جاءت أسئلة الامتحان من المنهج الدراسي الذي تم شرحه طوال العام الدراسي.

وأدي الطلاب الامتحان اليوم الأحد، في الفترة الأولى والتي بدأت فى تمام الساعة التاسعة في مادة الجبر والإحصاء وزمن الإجابة ساعتان.

بينما أدى الطلاب الامتحان في الفترة الثانية والتى بدأت الساعة الحادية عشرة والنصف في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



و يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية، على مستوى المحافظة" ٩٢٤٣" طالب وطالبة ،ويبلغ عدد اللجان " ٨٨ "لجنة امتحانية.



ومن جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سينا، ء علي انتظام الامتحانات دون أي شكاوي، حيث لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية اية شكاوي من الطلبة او أولياء الأمور بخصوص الامتحانات حتي اللحظة.

وقال أن الأسئلة جاءت مما تم تدريسه بالمدارس ، ولم تحدث أى شكوى من الامتحانات .، وانه لم ترد اي ملاحظة من أسئلة الامتحان.

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