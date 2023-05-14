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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1104 مخالفات مرورية فى حملة بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1104 مخالفات مرورية متنوعة وتم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق. 

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تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1104 مخالفة مرورية، بينها 485 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و539 مخالفات متنوعة، وضبط 8 سائقين بدون رخصة قيادة، و2 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 8 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و60 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3000 جنيه.

وتضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 12 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2700 جنيها مصالحات.

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