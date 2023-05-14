ضياء داود يستنكر تحول الأحزاب لمقرات وكراسي دون القيام بدورها

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، يوجد بعض من المواطنين لا تشعر بالرضا على من يمثلوهم في البرلمان، معقبا: "في أزمة سياسية تتطلب حلولا جديدة متوافق عليها.

واستنكر داود تحول عدد من الأحزاب لمقرات وكراسي فقط، لذلك نحتاج لحياة سياسية حقيقة ورفع القيود واطلاق الحريات العامة.

وأردف: "يوجد أزمة سياسية تتطلب حلولا جديدة متوافق عليها فالناس في الشارع تشعر بعدم الرضا على من يمثلونهم في مجلس النواب".

ورأي أنه يجب فتح المناخ العام أمام الأحزاب، بعيدا عن اختلافات القوائم النسبية والمغلقة، وهذا يتطلب حلولا على المدي القصير والبعيد.

وأكد أهمية وجود رقابة شعبية وأن يأمن الناس الوصول لصناديق الاقتراع بحرية.