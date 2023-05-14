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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 14 مايو 2023

الطقس
الطقس

عرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ؛ بيان هيئة الأرصاد الجوية الذي يتوقع أن الطقس اليوم سيكون مائلا للبرودة صباحا ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل على جنوب سيناء ؛ بالإضافة إلى أن ستتكون الشبورة على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى وسجلت درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية كالتالي .

تفاصيل درجات الحرارة 

القاهرة العظمى 30  والصغرى 18 

العاصمة الأدارية   العظمى30  والصغرى18 

6 أكتوبر  العظمى30  والصغرى 18 

السلوم   العظمى26  والصغرى 16

دمياط   العظمى 24   والصغرى 18 

بور سعيد  العظمى 24  والصغرى 18 

المنصورة   العظمى 29   والصغرى  18 

الأسماعلية  العظمى  30  والصغرى  18

السويس  العظمى 29   والصغرى  19

شرم الشيخ   العظمى 33   والصغرى 22

العريش  العظمى 24  والصغرى 17

رفح  العظمى 24  والصغرى 16

طابا   العظمى 31  والصغرى 18 

سانت كاترين  العظمى 30  والصغرى 10

الغردقة  العظمى 33  والصغرى 21 

الفيوم  العظمى 31  والصغرى 19 

بني سويف  العظمى 31 والصغرى  18 

أسيوط  العظمى 32  والصغرى 19

الأقصر  العظمى 37 والصغرى  21

أسوان  العظمى 38   والصغرى 22

 شلاتين  العظمى 32   والصغرى  22

حلايب العظمى  30  والصغرى 20

الوادي الجديد  العظمى 34 والصغرى  19

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