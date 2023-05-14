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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

فريق صن داونز
فريق صن داونز

كشف تقرير صحفي، عن أزمة تورط فريق صن داونز الجنوب إفريقي قبل مواجهة الوداد المغربي، السبت المقبل، على ملعب  "لوفتوس فيرسفيلد"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض فريق صن داونز مباراته أمام الوداد، أمس السبت، منقوصا عدديا بدءا من الدقيقة 42 بعد طرد، نيو مايما، ثم خروج البديل مارسيلو أليندي مطرودا في الوقت بدل الضائع، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وذكر موقع "لو  360 سبورت" المغربي، أن رولاني موكوينا، مدرب صن داونز، في ورطة بعد أن  أشهر الحكم الغاني دانيال لاريا نيي الورقة الحمراء في وجه إثنين من أبرز لاعبيه، ويتعلق بكل من  نيو مايما بعد تدخله العنيف ضد أمين أبو الفتح، ومارسيلو أليندي بعد تدخل غير رياضيا ضد الكونغولي آرسين زولا.
 ويلتقي المتأهل من الوداد وصن داونز مع الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي اكتسح الترجي بثلاثية نظيفة، أول أمس الجمعة، على الملعب الأولمبي في رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضع قدما في المباراة النهائية.

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أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

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