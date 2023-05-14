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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 54450 حيوان بالاقصر ضد حمى القلاعية

صدى البلد

قال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر انه بلغت اجمالى أعداد الحيوانات المحصنة للحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٣ للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع منذ بداية الحملة القومية  ٥٤٤٥٠ حيوان حيث كان اجمالى أعداد الأبقار والجاموس المحصنة ٢٧٨٦٠ واجمالى أعداد الاغنام والماعز المحصنة ٢٦٥٩٠ ، و تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر.

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بالإضافة الى  توعية مربى وتجار الماشية خلال لجان التحصينات بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لحماية الحيوانات من هذه الامراض الوبائية والتوعية بخطورتها  وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية. 
وفى سياق متصل واصلت مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها أعمال أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر كلا فى يومة المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم حيث تشكلت الفترة الماضية  عدة لجان طبية بيطرية وتضمنت 
 اللجنة الطبية البيطرية من إدارة أسنا البيطرية بقيادة الدكتور محمد ابراهيم الرشيدى مدير إدارة اسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية وعضوية الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بادارة اسنا البيطرية والدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية باسنا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر اسنا حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق اسنا للماشية .
اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الاقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشاه البيطرية و الدكتور ياسر محمود رئيس وحدة الكرنك البيطرية ،بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الاقصر حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر .
 اللجنة الطبية البيطرية من إدارة أرمنت البيطرية تحت اشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية ورئاسة الدكتور حسين عبد العاطى الطبيب بادارة أرمنت البيطرية.حيث تم المرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر ارمنت،  وقامت كافة اللجان بعمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي،  إضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

الأقصر الأغنام والماعز الأمراض الوبائية الاجراءات الوقائية الثروة الحيوانية الحمى القلاعية حماية الحيوانات حمى الوادى المتصدع

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