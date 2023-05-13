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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك في ورشة برنامج شباب الأكاديميين بمنتدى حوار الثقافات

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشارك في ورشة برنامج شباب الأكاديميين بمنت

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في فعاليات ورشة عمل عن "مفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في العمل الأكاديمي"، بحضور الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، في إطار برنامج شباب الأكاديميين بمنتدى حوار الثقافات، الذي يقام بمحافظة الأقصر بالتعاون بين جامعة الأقصر والهيئة الإنجيلية لتعزيز قيم العدالة والمساواة.

 

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يشارك في هذه الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعتي الأقصر وأسوان، حيث تدور محاور ورشة العمل حول مفاهيم النوع الإجتماعي، والعمل علي دمجها في العمل الأكاديمي لترسيخ مفاهيم النوع الإجتماعي والتطور التاريخي علي مر العصور، والعمل علي نبذ التميز بين أطياف وفئات المجتمع الأكاديمي.

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب الأكاديميين، وتبادل الأفكار والمهارات معهم لنشر وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والمواطنة بين الطلاب وداخل مجتمع الجامعة ومجتمعاتهم المحلية بهدف التكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تؤكد على الاهتمام بهذه القيم.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن مشاركته في هذه الورشة، تأتي لتعريف الطلاب بأبرز وأحدث المبادرات التي تهتم بالنوع الإجتماعي، وتهدف ورشة العمل إلي تعلم أهمية مهارة صناعة البودكاست والاستفادة منه في العمل الأكاديمي من خلال المشاركة الفعالة في ورش العمل.

من جانبها ، قالت منسق البرنامج بالجامعة، الدكتورة إيمان رجب نجيب، إن برنامج شباب الأكاديميين بمنتدى حوار الثقافات يشمل أنشطة متنوعة ما بين ورش عمل ولقاءات ثقافية وحوارية ومؤتمرات يديرها مجموعة من المدربين المتخصصين بمشاركة 20 عضو من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأقصر.

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الأقصر الأقصر وأسوان أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الدكتور حمدي محمد حسين جامعة الاقصر حوار الثقافات ورشة عمل

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