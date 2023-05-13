رئيس جامعة الأقصر يفتتح مؤتمر رابطة أطباء صعيد مصر حول أعصاب الأطفال

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، المؤتمر الثالث لرابطة أطباء صعيد مصر حول أعصاب الأطفال والذي يعقد في محافظة الأقصر، تحت رعاية رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، و الدكتور أحمد رؤوف، رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية عند الأطفال.

وصرح رئيس المؤتمر، الدكتور عماد حماد الدالي، رئيس قسم طب الأطفال بجامعة أسيوط:، بأن المؤتمر يعقد للمرة الثانية في الأقصر، ويهدف هذا العام إلى زيادة التدريب وعقد ورش عمل لأطباء الأطفال وأطباء المخ والأعصاب وأطباء العلاج الطبيعي في مجال أعصاب الأطفال.

أوضح رئيس المؤتمر، أن محاور المؤتمر ومحاضراته تركزت في مناقشة أمراض التمثيل الغذائي؛ تشخيصها وعلاجها، بالإضافة إلى أمراض الصرع المختلفة؛ التشخيص والجديد في علاجها، فضلاً عن مناقشة أمراض الأعصاب الطرفية لدى الأطفال، وكذلك نقص الأكسجين عند الأطفال حديثي الولادة والتشنجات.

كما صرح الدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق، رئيس قسم طب الأطفال بجامعة سوهاج، نائب رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر سيناقش خلال اليوم الثانى تأخر النمو والتطور العقلي والحركي عند الأطفال، بالإضافة إلى ورشة عمل عن الشلل الدماغي التيبسي واستخدام حقن البوتكس.

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