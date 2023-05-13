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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلمى الشاذلي.. أسترالية أحبت الأقصر وعاشت بها وحزن بالوسط الطبى بعد وفاتها

سلمى الشاذلي
سلمى الشاذلي

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك بمحافظة الأقصر، إلى سرادق عزاء وذلك عقب انتشار خبر وفاة الممرضة “سلمى الشاذلي” أسترالية الجنسية وذلك بعد صراع طول مع مرض السرطان.

 

يقول الدكتور هانى عبد الباقي احد الاطباء الذين عملوا معها ، ان مس سلمى الشاذلي مشرفة التمريض بمستشفى الأقصر الدولى كانت مثال لإشراف التمريض القدوة ولها مكانتها لدى الفريق الطبي بالمستشفى على مدار سنوات و تعامل الصغير بالرفق واللين وتعامل الكبير بالوقار والاحترام ، تعلمنا منها الكثير أطباء وتمريض .

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وأضاف أنها كانت رحمها الله دؤوبة العمل لا تألو جهداً  وإذا كلفت بأي عمل إضافي من قبل المستشفى وخاصة التواصل مع الفرق الطبية الأجنبية التى كانت تستضيفها المستشفى في العصر الذهبي للمستشفى ( كون الانجليزية هي لغتها الأم بحكم أنها استرالية الجنسية ) 
كانت تحرص على ظهور المستشفى في أروع وأبهى صورة فهى لم تنتظر يوماً شكراً من أحد ، وعندما ابتليت بمرض السرطان كان صابرة محتسبة  ولم تنقطع عن العمل حتى أنهكها العلاج والجراحات تماماً.
 

جدير بالذكر أن سلمى الشاذلي أسترالية الجنسية جاءت إلى مصر فى رحلة سياحية وأحبت الأقصر وعاشت بها وتزوجت من المرشد السياحي عمر الشاذلي وأسلمت على يديه، وهو من أعطى لها هذا الإسم ولقب العائلة وأنجبت منه أربعة أبناء  ولدان وبنتان.

الأقصر أطباء وتمريض التواصل الاجتماعي سرادق عزاء مستشفى الأقصر الدولي مرض السرطان

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