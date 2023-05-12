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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر: ننتظر من أبنائنا الطلاب الكثير لخدمة القطاع السياحي

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يفتتح المؤتمر العلمي الثاني للأقسام العلمي

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، المؤتمر العلمي الثاني للأقسام العلمية بكلية السياحة والفنادق، بحضور الدكتور صابرين عبدالجليل، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور هبة مهران وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مايكل مجدي زكي إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد سليمان، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ورؤساء الأقسام العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

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شهد المؤتمر مناقشة أبحاث لطلاب الدراسات العليا بقسم الدراسات الفندقية والسياحية والإرشاد السياحى، وعقد ورشة عمل عن بنك المعرفة المصرى والانتحال العلمي، ألقاها الدكتور مايكل مجدي زكي إبراهيم.

كما أقيم على هامش المؤتمر معرض خاص بقسم الإرشاد السياحى، ومعرض أنشطة ترويجية للمنتج السياحى المصرى.

وصاحب المؤتمر العديد من الأنشطة الطلابية، من بينها محكى عن تاريخ الأقصر، و إجراء مسابقة لطلاب قسم الدراسات الفندقية عن أفضل طبق سلطة صحى وبلغ عدد المتسابقين ١٢ طالبًا وطالبة.

كما تضمن المؤتمر عدد من الجلسات العلمية للأقسام المختلفة بالكلية، وعرض نماذج لمشروعات التخرج لطلاب قسم الدراسات السياحية، وعرض أبحاث طلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة.

من جانبه قال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر: المؤتمر له أهمية خاصة كونه يأتي في إطار سعي الجامعة للتكاتف مع الجميع من أجل صناعة السياحة، وتعظيم دورها الاقتصادي واستدامتها، مع الاستغلال الأمثل للموارد والثروات التي تتميز بها محافظة الأقصر.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، ننتظر من أبنائنا الطلاب، الكثير لخدمة القطاع السياحي في مصر بشكل عام والأقصر خصوصاً لاسيما وأن السياحة تعد مصدر من مصادر الدخل القومي، لافتاً إلى أن الطلاب والباحثين في مجال السياحة أمامهم فرص عظيمة كون كليتهم تقع في محافظة الأقصر العريقة.

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