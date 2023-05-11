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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الأقصر: دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن زيارة تفقدية لمنطقة عمل إسنا  لمتابعة سير العمل بها وتقديم الخدمات للمواطنين وفق منظومة التحول الرقمى المعدة من قبل الوزارة.

 وكذلك بدء التدريب المهنى على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود  التابع للمديرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاطمئنان على سير العمل في مكاتب العمل التابعة للمديريات بالمحافظات، مع الاهتمام بتوفير برامج تدريبية مناسبة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة .

وأوضح هشام محمد عبدالله مدير المديرية؛ أنه تم عمل زيارة ميدانية إلى منطقة عمل إسنا  لتفقد سير العمل بالمنطقه  رافقه خلالها سيد عبدالقادر مدير إدارة الرعاية ، والمهندسة نجاح مدير مركز المعلومات ، ومهندس إيهاب  الشبكات والتحول الرقمي ، وكان في استقباله احمد عبدالرحمن مدير المنطقة  ، وماري مدير مكتب التشغيل ، وحلمي مدير مكتب  التفتيش، ومهندس احمد سنوسي مدير مكتب السلامة والصحة  المهنية .

كما تم عقد اجتماع مع العاملين بالمنطقة واستمع إلى شكواهم ومطالبهم لتحسين منظومة العمل ورفع مستويات الآداء ، وقام بالرد على جميع الاستفسارات وفي نهاية اللقاء حث الجميع على ضرورة بذل مزيد من الجهد للنهوض بالمديرية ومكاتبها والاهتمام بتفعيل منظومة التحول الرقمي والتغيرات الجيومكانية.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالطود  لعدد ٢٠ متدربة بواقع ٢٠٠ ساعة تدريبية موزعة على 5  ايام أسبوعياً. 

ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة. 

وفى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل.

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