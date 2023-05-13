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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات تنفيذ الدورة التدريبية في مجال صناعة الجلود بمراكز شباب الأقصر

استمرار فاعليات
استمرار فاعليات تنفذ الدورة التدريبية في مجال صناعة الجلود

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر نفذت مديرية الشباب والرياضة  -إدارة المشروعات وتدريب الشباب دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الجلود بمركز شباب المريس بالطود وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت شعار "علمنى حرفة  .

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يأتى ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدي الشباب وتعليمهم حرفه يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل واقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية لدى الشباب بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر؟

 

وذلك تحت اشراف   ياسر السنوسي عاشور وكيل وكيل المديرية للشباب و جيهان عبداللطيف مديرإدارة المشروعات وتدريب و حجاج عبداللطيف  مدير ادارة شباب الطود وفريق عمل إدارة المشروعات وتدريب الشباب  صفية على عطية و  ولاء محمود عبدالرحيم و احمد زين العابدين وتدريب  فاطمة بغدادي مدرب الجلود

الأقصر الإدارة المركزية إدارة المشروعات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر تنمية القدرات الإبداعية تنمية القدرات صناعة الجلود محافظة الاقصر

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