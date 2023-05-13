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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التعليم العالي يلتقي فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يلتقي فريق عمل المركز الجامعي للتطوير

التقى فريق عمل المركز  الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر " UCCD  Luxor"،  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير للتعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، على هامش حفل ختام الملتقي السنوى الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وذلك بحضور  الدكتور مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، و الدكتور أمل عبدالرحمن، مدير المشروع، و الدكتور صلاح ابوالحسن، مدير المركز.

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وكان  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد شارك في ختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع الذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المـهني تحت عنوان "The Way Forward" خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري، بحضور الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء الملتقى بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بفندق سانت ريجيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.


من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التطوير المهني وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل؛ اتساقًا مع مجهودات الدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه في ضوء النجاح المتميز والتأثير الإيجابي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني في بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعات المصرية، فقد تم إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف ضمن إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن الوزير الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية التي شاركت في فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى  اهتمام الوزارة بتنفيذ ما انتهى إليه الملتقى من توصيات؛ لدورها الهام في تطوير أداء المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية، بما ينعكس على أداء الخريجين وقدراتهم على المنافسة في سوق العمل، وتعظيم فرصهم في الحصول وظائف عمل مناسبة.

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