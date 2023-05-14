توجيهات عاجلة من الرئيس بترشيد استخدام المياه|ماذا فعلت الدولة بهذا الملف؟

تتخذ الدولة جهوداً كبيرة لترشيد استخدامات المياه، نظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة فقد استندت الرؤية المائية لمواجهة الاحتياجات المائيه المتزايدة حتى عام 2050.

ضرورة ترشيد استخدام المياه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر.

وقال الرئيس السيسي- في مداخلة خلال كلمة اللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح واستزراع الأراضي خلال افتتاح موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات بالوادي الجديد، اليوم الأحد: "إننا نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتم التعامل معه وفقا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر"، مشددا على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.

وأضاف الرئيس: "إننا حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها".

وهناك العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه؛

المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس.

المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول.

تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية .

تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة.

تم تنفيذ أكثر من 100 محطة خلط وسيط .

إزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

حماية الموارد المائية للدولة

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في أبريل 2023 إن الدولة تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها الى أكثر من ٥٥ ألف كيلومتر ، منها حوالى ١٠ آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات ، حيث يتم رفع حوالى ٤.٣٠ مليون م٣ من نواتج التطهير سنوياً بتكلفة تصل الى أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه ، مشيراً إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف.

وأكد الدكتور سويلم على أهميه وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف ، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن ، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف ، وأهمية مشاركة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من كافة أشكال التلوث ، والتأكيد أيضاً على دور منظمات المجتمع المدنى في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والمساهمة في تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات .

وأشار الدكتور سويلم أنه فيما يخص تأهيل المساقي الخاصة .. فقد تم نهو تنفيذ ١١٧ كم ، وجارى العمل في ٢٣٥ كم ، وإسناد ٣٥٢ كم ، بإجمالى ٥١٦ كم .

وفيما يخص مشروعات التحول للري الحديث .. أشار إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الإقتصادية للمزارعين ، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، ولكن هناك عدد من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط ، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة .

وأوضح أن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة ، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من ١ مليون فدان أخرى (٣٢٥ ألف فدان لقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان للبساتين) ، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار .

على سبيل المثال إذا تناولنا محافظة بعينها والذي قامت بمشروعات بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري؛

يذكر إنه في مارس 2023 كان قد أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الإنتهاء من تبطين 119 ترعة، بطول 470 كيلو و928 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 81%، من إجمالي أطوال الترع المُستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 581 كيلو متر.

وذلك بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري؛ من أجل تحسين جودة المياه ورفع درجة الحفاظ على البيئة إلى درجاتها القصوى.

وأشار "الفقي" إلى أنه جاري العمل في 77 ترعة، مُشددًا على أهمية مُراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها.

وأوضح أن أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، تكمن في ما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

الاستهلاك الرشيد والآمن للمياه

قال إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الزراعة تأخذ 80% من المياه، ويجب اتخاذ إجراءات لترشيد مياه الري، كما أنّ هناك حاجة لمشروع قومي يعيد للأرض حيويتها، ويقلل استخدام الأسمدة والمبيدات، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والدراسات والأبحاث بشأن كيفية الاستفادة من المياه.

وتساءل وهبة، عن تكلفة المشروع القومي لتبطين الترع ومدى الاستفادة منه، إذ إنّه مشروع مهم، مؤكداً ضرورة الاستهلاك الرشيد والآمن للمياه، وتفعيل قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالحفاظ على المياه وعدم هدرها، والتوعية للمواطنين بترشيد استخدام المياه.

وأكد حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة استخدام كميات مياه مناسبة في الزراعة وتطبيق استراتيجية الحكومة لترشيد مياه الري في الزراعة، وشدد على أهمية التوجه نحو تطبيق الري الحديث والحفاظ على المياه التي تعتبر أمن قومي.

وقال النائب حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس النواب، إنّنا وصلنا في مصر إلى مرحلة متقدمة جدا ننافس بها أكثر الدول ذات الكفاءة في إعادة استخدام المياه، ونريد نموذج محاكاة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية وخاصة الجفاف، وأن تكون هناك خطة كاملة وشاملة وربط كل الأمور مع بعضها.