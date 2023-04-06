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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أستاذ بزراعة القاهرة: تبطين الترع والري الحديث أهم طرق ترشيد استهلاك المياه

ترشيد الاستهلاك
ترشيد الاستهلاك

تظل حصة مصر من المياه ثابتة لسنوات طويلة وتقدر ب 55 مليار متر مكعب ومع الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة الطلب على المياه أصبحت مصر تعانى من عجز مائي شديد مقدر بحوالي 42 مليار متر مكعب حتى نصل إلى المعدلات العالمية ولحل الأزمة بدأت مصر فى التوجه لترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات عملاقة.

تبطين الترع والري الحديث أهم طرق الترشيد

وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين ، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر بدأت تطبيق سياسات للترشيد واتخذت قرارات أهمها تبطين الترع المسامية الطينية التي بنيت منذ عهد محمد على التي تفقد  ما بين 25 إلى 35% من إجمالي المياه التي تضخ خلالها، وبالتالي تبطين الترع بالمواد الأسمنتية وتحويل بعضها إلى مواسير سيخفض هذا الرقم إلى النصف ويقلل تبخير المياه إلى 10% فقط .


وأضاف نور الدين ل"صدى البلد" مصر بدأت في عمل خطة بالإضافة إلى  30000 كم سيتم تبطينهم من الترع وتحويل الرى بالغمر للرى بالتنقيط وحتى الرى السطحى بدأت تطور فيه بأن يتم إدخال مقاييس الرطوبة متصلة  بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع بحيث ترسل له رسالة في حالة زيادة نسبة المياه أو احتياج الزرع للمياه .


ووضح أنه إذا طورنا الحقول وحولناها للري المحوري والري بالتنقيط سنرتفع كفاءة الرى من 74% إلى 90%، وهناك إجراءات لتنمية الموارد منها الدخول في مجال تحليه مياه البحر، وبدأت تضاعف كميه المياه المحلاه المنتجة إلى عشر أضعاف ورفعتها من 100 مليون وصل إلى مليار متر مكعب مياه محلاه ومستهدف سنه 2030 نصل إلى ثلاثه مليار  ومستهدف عام  2050 أن نصل إلى 5 مليار لأن مياه البحر محدوده ومكلفه في تحليتها.

وأشار أننا دخلنا فى معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى والصرف الصناعى وننظفها من المخلفات والمواد الضاره ونعيد استخدامها مرة ومرات بسبب الفقر المائى مما يزيد مواردنا فنعيد استخدام 20مليار  متر مكعب من المخلفات وهذه أعلى نسبة في القاره الافريقيه وقد تكون على مستوى العالم.

وتابع نقوم بإعادة رسم السياسة الزراعيه المصرية في بعض الزراعات المستهلكة للمياه أوقفنا التوسع في زراعه قصب السكر والتوسع في زراعة البنجر وخفضنا زراعات الأرز إلى النصف ونخفض مساحات الموز ومنعنا الموز الصيفى سريع التلف وبعض المحاصيل العريضة الأوراق التي تفقد مياه كثيرة .

وأكد أننا نسير فى مسارات كثيرة  لترشيد استخدام المياه خاصة في المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات باستخدام الصنابير الالكتروستاتيك التي تغلق المياه أتوماتيك.
 

المياة عجز مائي ترشيد استهلاك المياه تبطين الترع تحلية مياه البحر

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