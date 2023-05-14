قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إنه تم إنشاء نظام نازي بحكم الأمر الواقع في أوكرانيا، يشجع الضربات ضد المدنيين في دونباس.

وقال ريتر: "أعتقد أن على الأمريكيين أن يفهموا أننا نقاتل إلى جانب الأشرار، من أجل النازيين الذين يرتكبون جرائم مروعة".

وأشار إلى أن نظام كييف يوافق على شن هجمات على المنطقة التي توجد بها متاجر ومدارس، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

ولفت ريتر الانتباه أيضًا إلى حقيقة أننا نتحدث عن قصف متعمد، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تمتلك أسلحة الناتو فحسب، بل تمتلك أيضًا بيانات استخباراتية أمريكية.