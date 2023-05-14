زيلينسكي: ألمانيا الصديق الحقيقي لـ أوكرانيا في معركتها ضد روسيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الأحد ، ألمانيا بأنها 'الصديق الحقيقي' في معركة بلاده ضد روسيا ، حيث تعهدت برلين بتقديم دعم ثابت لكييف قبل هجوم مضاد متوقع على نطاق واسع.

كشفت برلين النقاب عن حزمة عسكرية جديدة لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار) ، وهي الأكبر حتى الآن لأوكرانيا ، قبل زيارة زيلينسكي الأولى لألمانيا منذ الغزو الروسي.

كتب زيلينسكي في كتابه: 'في أكثر الأوقات تحديًا في تاريخ أوكرانيا الحديث ، أثبتت ألمانيا أنها صديقنا الحقيقي وحليفنا الموثوق به ، والذي يقف بشكل حاسم جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني في النضال من أجل الدفاع عن الحرية والقيم الديمقراطية'. سجل الزوار في المقر الرسمي للرئيس الألماني.

كما شكر المستشار أولاف شولتز على 'الدعم الألماني القوي' في شكل حزمة الأسلحة ، قائلاً 'كل شيء في هذه الحزمة الأمنية سيعزز دفاعنا بشكل كبير'.

وقال 'حان الوقت الآن لنحدد نهاية هذه الحرب هذا العام. هذا العام ، يمكننا أن نجعل هزيمة المعتدي لا رجعة فيها'.

تدرب القوات الأوكرانية القوات وتخزن الذخائر والمعدات التي يزودها الغرب والتي يقول محللون إنها ستكون أساسية لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

وبمجرد اتهامها بالتحفظ على توريد المعدات العسكرية لأوكرانيا ، أصبحت ألمانيا منذ ذلك الحين ثاني أكبر مساهم بالدبابات والصواريخ والأنظمة المضادة للصواريخ في البلاد ، بعد الولايات المتحدة.

وجدد شولتز يوم الأحد دعم برلين الثابت وقال لزيلنسكي مباشرة: 'سندعمك طالما كان ذلك ضروريا.'

وقال زيلينسكي إنه سيحث شولتز على دعم محاولة أوكرانيا لتسليم طائرات مقاتلة ، رغم أنه لم يحدد ما إذا كان يسعى للحصول على طائرات مباشرة من ألمانيا.

وسيتوجه زيلينسكي مع شولز في وقت لاحق يوم الأحد إلى مدينة آخن بغرب ألمانيا ، والتي منحته والشعب الأوكراني جائزة شارلمان هذا العام - وهي تكريم يُمنح لجهود تعزيز الوحدة الأوروبية.

ومن المقرر أن تحضر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي أيضًا الحفل في آخن - مما يمنح زيلينسكي الفرصة لإجراء محادثات مباشرة قبل قمة الاتحاد الأوروبي في ريكيافيك يوم الثلاثاء ، يليها اجتماع مجموعة السبع لزعماء العالم في هيروشيما ، اليابان.

توقعًا لوصول زيلينسكي ، عقد عدة مئات من أنصار أوكرانيا الذين يحملون بالونات زرقاء ويرتدون الأعلام الصفراء والزرقاء حول أكتافهم مسيرة في آخن.

وقالت أولغا زيلينسكا (37 عاما) لوكالة فرانس برس إنها جاءت لتظهر دعمها لبلدها. وعندما سئلت عن جائزة شارلمان لشعبها قالت: 'نحن فخورون'.

جاءت زيارة زيلينسكي لألمانيا في أعقاب محادثات في روما يوم السبت مع البابا فرانسيس وزعماء إيطاليين ، واختتمت أكثر من عام من العلاقات المتقطعة مع برلين.

في وقت مبكر من الصراع ، اتهمت كييف ألمانيا بالتكيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في حين ثبت أن اعتماد برلين على الطاقة الروسية أمر صعب.

كما رفضت كييف زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في الأسابيع التي أعقبت الغزو ، والتي بدورها أخرت رحلة شولز الأولى إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وزار كل من شتاينماير وشولتز أوكرانيا منذ ذلك الحين.

في عرض واضح لدعمها لكييف ، قالت برلين يوم السبت إنها سترسل إلى أوكرانيا المزيد من وحدات إطلاق النار وقاذفات نظام Iris-T المضاد للصواريخ ، و 30 دبابة إضافية من طراز Leopard 1 ، وأكثر من 100 مركبة قتالية مدرعة وأكثر من 200 طائرة استطلاع بدون طيار. .

وأشاد ميخايلو بودولاك ، مستشار زيلينسكي ، بالإعلان ، قائلاً إنه يشير إلى أن روسيا 'محكوم عليها بالخسارة والجلوس على مقعد العار التاريخي'.

بينما تستعد كييف لهجومها لاستعادة السيطرة على مناطق شرق دونيتسك ولوغانسك ، فضلاً عن منطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا في الجنوب ، من المرجح أن يكون الدعم العسكري الألماني المستمر أمرًا حيويًا.

تم بالفعل استخدام دبابات Leopard 2A6 الألمانية عالية التقنية التي طلبتها كييف في الخطوط الأمامية ، كما يساعد نظام الدفاع الصاروخي متوسط ​​المدى Iris-T من ألمانيا على تعزيز حماية أوكرانيا ضد الضربات الروسية.

على خط المواجهة ، قالت روسيا يوم الأحد إن اثنين من قادتها العسكريين قتلا في قتال بالقرب من بلدة باخموت المضطربة.

في إعلان نادر عن الخسائر في ساحة المعركة ، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية ، فياتشيسلاف ماكاروف ، ويفغيني بروفكو ، نائب قائد فيلق الجيش للعمل العسكري والسياسي ، قُتلا. في القتال في شرق أوكرانيا.

اتهم رئيس مجموعة مرتزقة واغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين الجيش الروسي مرة أخرى بالتقاعس حول باخموت.

وفي منشور نشرته خدمته الصحفية ، انتقد بريغوزين 'القوات المحمولة جواً' لعدم دعم رجاله كما تدعي وزارة الدفاع.

'لم أرهم ... لا أعرف أين هم ومن يساعدون' ، قال.

من جهة أخرى ، قالت موسكو إن القوات الروسية قصفت مستودعات أسلحة غربية وقوات أوكرانية في مدينة ترنوبل الغربية وبلدة بتروبافليفكا الشرقية.