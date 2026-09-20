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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جينجر تشابمان: مؤشرات على حدوث شيء ما في المنطقة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

الحرب
الحرب

قالت جينجر تشابمان، المحامية وعضو الحزب الجمهوري، إن العديد من المحللين كانوا يتوقعون احتمال أن تنفذ إيران هجومًا على الولايات المتحدة، أو أن تصعد من تحركاتها قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المؤشرات الحالية توضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في اتخاذ إجراءات استباقية والاستعداد لأي تصعيد محتمل، مشيرة إلى تحرك مقاتلات أمريكية محملة بالذخائر من الولايات المتحدة إلى قواعد بريطانية، فضلًا عن إقلاع مقاتلات من قواعد في بريطانيا قيل إنها تتجه نحو إيران.

وأشارت إلى أن ترامب أوقف زيارته إلى كامب ديفيد وعاد إلى العاصمة واشنطن، بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل بعد إيقاف زيارته إلى نيويورك، وإلغائه عددًا من رحلاته المستقبلية.

واعتبرت أن هذه التطورات قد تشير إلى وجود تحرك أو تطور مرتقب في المنطقة، ولا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ترى أن الأوضاع بدأت تخرج عن السيطرة، مشيرة إلى ما وصفته بالقلق المتزايد بشأن الوضع في العراق، وقوات الحشد الشعبي، إلى جانب التطورات المتعلقة بالسعودية و «الحوثيين» في اليمن، التي قالت إنها كثفت من تحركاتها التصعيدية في مضيق باب المندب.

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