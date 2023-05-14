الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية في أوكرانيا ضعيفة وذات معدات قديمة

قال جهاز الاستخبارات البريطاني، اليوم، إن القوات الروسية في أوكرانيا أصبحت "ضعيفة التدريب وذات معدات قديمة".

وفي هذا الصدد، قال مسؤول عسكري أوكراني، في وقت سابق، إن القوات الروسية تراجعت كيلومترين في باخموت نتيجة هجومنا المضاد.

وأكد الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم، أن قواته ألحقت أضرارًا جسيمة، بلواء البندقية الآلي المنفصل 72 لروسيا بالقرب من باخموت، وإن المدينة الشرقية لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وقد قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن كييف ومؤيديها الغربيين يمكن أن يحققوا هزيمة "لا رجعة فيها" لروسيا في حربها ضد أوكرانيا هذا العام.

وتابع: "لقد حان الوقت لنا لتحديد نهاية الحرب بالفعل هذا العام، يمكننا أن نجعل هزيمة المعتدي التي لا رجعة فيها بالفعل هذا العام".