محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه ألفارو إيران غوتيريز سفير إسبانيا بالقاهرة وبرفقته ادواردو سوناريو الملحق التجاري والاقتصادية بالسفارة.

وأكد سفير إسبانيا علي سعادته بوجوده في الإسكندرية مشيرًا إلي أنه كان من المفترض أن يزور الإسكندرية في وقت سابق إلا أنه لم يتمكن من الحضور بسبب انشغاله ، موضحًا أنه سوف يقوم بالعديد من الزيارات في المستقبل .

وأكد المحافظ أنه لابد من العمل علي تعزيز وزيادة التعاون بين إسبانيا والإسكندرية نظراً للتشابه بين البلدين والتاريخ الطويل للعرب في إسبانيا، مضيفًا أن الإسكندرية من أهم المدن التي تحظي باهتمام الشركات الإسبانية وأن هناك العديد من الاستثمارات الإسبانية بالإسكندرية .

وأكد السفير أن إسبانيا مهتمه بشكل كبير بالتغيرات المناخية وأنها علي اطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة وأنه مدرك أن هذا التحول سوف يأخذ العديد من السنوات.

وأكد اللواء محمد الشريف علي المجهودات المبذولة من الحكومة خاصه في مدينه الإسكندرية والتي تعاني منذ العديد من السنوات من التغييرات المناخية وارتفاع منسوب البحر وتغير مواعيد النوات بالإضافة إلي الكميات الكبيرة من الأمطار، مشيرًا إلي قيام الدولة بالعديد من المشروعات لحماية الآثار بالإسكندرية كمشروع حماية قلعه قايتباي .

