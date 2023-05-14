ضبط وبحوزته 160 لفافة هيروين.. جنايات الإسكندرية تعاقب متهمًا بالسجن 6 سنوات

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهمًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، على ما أسند إليه في التهمة الأولى وهي الاتجار في المواد المخدرة، والحبس لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ 500 جنيه على ما أسند إليه في التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار رفعت محمد على عامر، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن بديع لبيب، والمستشار طارق حسين الصيرفى، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادى.



بدأت القضية رقم 351 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، إلى أن التحريات السرية لقيام المتهم "أ. م. ح"، عامل، بمزاولة نشاطافي الاتجار بالمخدرات، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده فأبصرته القوة الأمنية يسلم أحد عملائه لفافة لمخدر الهيروين من حقيبة بحوزته.

وتمكنت من ضبطه وتمكن العميل من الفرار، وتبين احتواء الحقيبة على لفافة بلاستيكية تحوي 160 لفافة هيروين، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض مطوة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.