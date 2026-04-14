ترامب : أميل للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة بشأن إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران قد تعقد خلال اليومين المقبلين في باكستان.

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة بدأت فعليًا تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تصر على وصفه بأنه "حصار على الموانئ الإيرانية" وليس إغلاقًا لمضيق هرمز، في محاولة لتجنب تفسيره كتصعيد يهدف لإغلاق الممر الملاحي الدولي.