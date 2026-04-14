الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حصار بحري غير مسبوق .. 15 سفينة أمريكية تضيق الخناق على إيران وسط تهديدات متبادلة
ملك ريان

تشهد منطقة الخليج العربي ومحيطها تصعيدًا عسكريًا لافتًا، مع تقارير عن تحركات بحرية أمريكية مكثفة، حيث دفعت الولايات المتحدة بنحو 15 سفينة حربية إلى مناطق قريبة من المياه الإيرانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “حصار بحري غير مسبوق” يهدف إلى زيادة الضغط على طهران.

 وتضم هذه التحركات قطعًا بحرية متنوعة، بينها مدمرات وسفن دعم ولوجستيات، إلى جانب تواجد لحاملات طائرات في نطاق قريب، ما يعكس جاهزية عسكرية عالية ورسالة ردع واضحة في ظل التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

 وتأتي هذه التحركات في سياق أزمة متفاقمة، حيث تبادلت واشنطن وطهران التهديدات خلال الأيام الأخيرة، على خلفية ملفات متعددة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والهجمات غير المباشرة في المنطقة، إضافة إلى التوترات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا.

 في المقابل، أكدت إيران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحركات تهدد أمنها القومي، مشيرة إلى جاهزية قواتها البحرية والحرس الثوري للرد على أي “استفزازات”، كما حذرت من أن أي محاولة لفرض حصار عليها ستقابل بإجراءات تصعيدية قد تشمل إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

 ويرى محللون أن هذا التصعيد يعكس مرحلة جديدة من المواجهة غير المباشرة بين الطرفين، قد تتطور إلى احتكاكات عسكرية محدودة في البحر، خاصة مع تزايد الحشود العسكرية وتضييق هامش المناورة الدبلوماسية.

 في ظل هذه الأجواء المشحونة، تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، قد تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، وسط دعوات متكررة لضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان.

